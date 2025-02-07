Меркель сочла верным решение продолжать закупки газа у России после 2014 года

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение продолжать покупку российского газа после 2014 года. Она заявила об этом на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

«Не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ... А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией»,— считает экс-канцлер (цитата по «РИА Новости»).

Она утверждает, что Украина никогда не выступала против газовых поставок из России в Европу, но хотела, чтобы транзит шел через ее территорию.

По данным Financial Times, в ноябре 2024 года Минэкономики Германии направило портовому оператору Deutsche Energy Terminal распоряжение не пускать в свои порты суда с российским сжиженным природным газом (СПГ). В январе 2025-го газета сообщила, что европейские чиновники обсуждают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

О ситуации на газовом рынке — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».