Yle: подросток из Финляндии был задержан после пересечения российской границы

Гражданин Финляндии 31 января незаконно пересек границу с РФ и был задержан российскими пограничниками, сообщила финская погранслужба. По данным Yle, речь идет о несовершеннолетнем.

В погранслужбе рассказали, что финн перешел границу в районе Кархусуо города Иматра. Неподалеку от него расположен пункт пропуска Светогорск. «Пограничная служба начала предварительное расследование по факту преступления на государственной границе после инцидента»,— говорится в пресс-релизе.

Официально какие-либо данные о задержанном не приводятся. Yle пишет, что подросток пересек границу в одиночку, и родственники обеспокоены его задержанием. «Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними»,— рассказал лейтенант Матти Рантанен из погранслужбы юго-восточной Финляндии.

По решению правительства Финляндии с 30 сентября 2022 года для россиян ограничен въезд в страну с целью туризма, а также туристический транзит через Финляндию в другие страны еврозоны. В сентябре 2024-го финские пограничники обнаружили в приграничной зоне группу из десяти школьников. Из них пятерых заподозрили в незаконном пересечении границы из-за того, что они зашли на территорию РФ.