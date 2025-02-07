Для спасения Марьяны Гурьяновой не хватает 856 883 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Марьяны развилась острая кишечная непроходимость, девочку несколько раз оперировали. Была удалена некротизированная часть тонкой кишки, организм Марьяны не усваивает обычную пищу. Мы наладили систему парентерального (внутривенного) питания, это помогло стабилизировать состояние девочки, она начала набирать вес. Сейчас ребенку по жизненным показаниям необходимы парентеральное питание и лекарственные препараты. Только так Марьяна сможет расти и развиваться».

Стоимость лекарств, внутривенного питания на полгода и расходных материалов для его введения 1 740 883 руб. Компании, ООО «Институт исходный код» внесло 500 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, — еще 350 тыс. руб. пожелавшие остаться неназваными, внесли 850 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Амур» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 856 883 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Марьяну Гурьянову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Марьяны — Натальи Фикретовны Сластиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).