Чем известен Дмитрий Баканов

Баканов Дмитрий Владимирович родился 7 октября 1985 года в городе Ленинске Казахской ССР (ныне — Байконур, Казахстан). В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист».

В 2006–2007 годах работал аналитиком финансового отдела в инвестиционной компании «Линк интернейшнл», операционистом отдела международных взаиморасчетов в банке «ЕвроАксис». В 2007–2008 годах — специалист отдела учета и контроля в банке ВЕФК, одновременно в 2008 году работал региональным аудитором в КБ «Ренессанс Капитал». В 2008–2011 годах — начальник отдела аудита корпоративных рисков IT-компании «Ситроникс».

В 2011–2019 годах возглавлял компанию «Спутниковая система "Гонец"», которая является единым оператором «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции.

В 2019–2021 годах руководил департаментом цифрового развития Минтранса, отвечал за внедрение инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской.

Затем был исполнительным директором Почтовой логистической компании (входит в «Почту России»), развивал линейки продуктов для B2B-сегмента. С апреля 2022 по февраль 2025 года — заместитель министра транспорта России. В этой должности занимался цифровыми, беспилотными технологиями и электронным документооборотом.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Рост национальной конкурентоспособности как фактор обеспечения экономической безопасности России». Действительный государственный советник 1-го класса.