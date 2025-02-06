В Воронеже предложили установить камеры с функцией распознавания лиц

Спикер Воронежской гордумы Владимир Ходырев в ходе очередного заседания предложил обратиться к губернатору Александру Гусеву с просьбой разработать и внедрить программу по оснащению улиц облцентра камерами с функцией распознавания лиц. Об этом сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Ходырев добавил, что также стоит написать обращение мэру Сергею Петрину с просьбой подготовить нормативную базу по оснащению такими камерами наблюдения общественного транспорта и нестационарных торговых объектов. Впоследствии, по мнению председателя гордумы, их нужно интегрировать в систему «Безопасный город».

«Это помогло бы значительно сократить рост преступности и ускорить раскрываемость уже совершенных преступлений»,— прокомментировали инициативу в гордуме.

По данным мэрии на начало декабря 2024 года, в Воронеже эксплуатировалось более 6,5 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе 5,3 тыс. интегрированных в систему «Безопасный город».

В мае 2023 года губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о планах установить на улицах облцентра камеры с функцией распознавания лиц. Речь шла о монтаже порядка 10 тыс. устройств.

Алина Морозова