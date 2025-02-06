Игорь Никитин: рады выходу в плей-офф, мы туда и готовимся

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин назвал победу над минским «Динамо» важной и нужной. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:0 и стал первым участником Кубка Гагарина 2025. При этом Никитин отметил, что соперник был «тяжелым».

«Парни молодчики, очень много на себя сегодня поймали. Против мастерства просто системы недостаточно, еще нужна самоотверженность. Игра была до первой забитой шайбы. Сегодня главная задача была не пропустить и забить. Разбирали и оборону, и атаку. Мы достаточно много пропустили из-за последней игры. Скажем так, это не наша игра. Поэтому нужно было вернуться к истокам. Рады выходу в плей-офф? Конечно, рады. Здесь нет никакого сарказма, мы туда и готовимся»,— прокомментировал наставник.

Следующая игра «Локомотива» 12 февраля вновь с минским «Динамо», но уже на льду соперника. Ярославцы набрали 82 балла, сохранив за собой лидерство в Западной конференции и общей таблице КХЛ.

Алла Чижова