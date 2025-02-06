«Локомотив» стал первым участником плей-офф КХЛ-2025

В Ярославле «Локомотив» обыграл минское «Динамо», чем обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ-2025. Счет в матче — 2:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В первом и втором периодах заброшенных шайб не было. Счет был открыт только в последние 10 минут матча: Байрон Фрэз забил с передач Александра Радулова и Даниила Бута. За 15 секунд до конца игры шайбу забросил Мартин Гернат. Оба гола — в большинстве.

«После победы над минским "Динамо" первым участником Кубка Гагарина 2025 становится ярославский "Локомотив"»,— сообщили в КХЛ по итогам матча.

Следующая игра «Локомотива» 12 февраля вновь с минским «Динамо», но уже на льду соперника. Ярославцы набрали 82 балла, сохранив за собой лидерство в Западной конференции и общей таблице КХЛ.

Алла Чижова