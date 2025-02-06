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В Ростовской области увеличат размер выплат пострадавшим при ЧС

В 2025 году в Ростовской области могут проиндексировать размеры финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Единовременная материальная помощь составила 15 тыс. руб., при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 тыс. руб., при полной утрате – 150 тыс. руб. Выплаты родственникам погибших – 1,5 млн руб., за вред здоровью – от 300 до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести. В этом году планируют проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции.

При решении правительства РФ новые выплаты будут начисляться с 1 апреля этого года. Индексацию планируется проводить ежегодно.

Ева Китаева

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