ХК «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:1

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» закончился со счетом 4:1 в пользу казанской команды, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В первом периоде «Ак Барс» вышел вперед со счетом 2:1, во втором и третьем периоде казанцы забросили еще по одной шайбе. «Неприятно, что победная серия прервалась в матче за 4 очка. В меньшинстве невозможно обыграть "Ак Барс" — это, наверное, основное. Старались в концовке выжать из моментов, но не смогли»,— отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

На втором месте в турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» остался с 72 баллами, «Автомобилист» с 70 опустился на четвертое.

«Ак Барс» идет на серии из четырех побед подряд, лучшим снайпером и бомбардиром казанского клуба является Артём Галимов (50 очков).

В нынешнем сезоне «Ак Барс» уже одержал победу над «Автомобилистом» в сентябре. Всего в КХЛ команды сыграли 61 матч, в 23 из которых победу одержал «Автомобилист».

Полина Щуцкая, Ирина Пичурина