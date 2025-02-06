В Ярославле возобновляют трамвайное движение в Дзержинском районе

В Ярославле с 15 февраля будет возобновлено движение трамваев в Дзержинском районе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые трамваи будут ходить от Ярославского моторного завода до разворотного кольца на Блюхера. По словам господина Евраева, интервалы в часы пик составят 10-15 минут.

Новый транспорт оборудован камерами, USB-зарядками, автоинформированием и климат-контролем. На остановках на обновленном участке от Ленинградского проспекта до разворотного кольца стоят информационные табло.

Напомним, максимальная вместимость одного трамвая составляет 170 человек, предусмотрено 32 места для сидения пассажиров. Заявлен 30-летний срок службы вагонов. Произведен транспорт на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первым этапом концессионер менял трамвайные пути в Дзержинском районе, движение было закрыто. В 2025 году планируется начать делать те же работы в центре города и на Пятерке.

Алла Чижова