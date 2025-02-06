Вопрос ставят стендом

«Роскосмос» окончательно определился с местом серийного производства двигателей РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара». 5 февраля Юрий Борисов, будучи еще главой госкорпорации, заявил, что финишная сборка изделий пойдет на пермском АО «Протон-ПМ». Сейчас предприятие изготавливает комплекты узлов и агрегатов РД-191, а сами двигатели производятся на московском НПО «Энергомаш». По словам господина Борисова, решение о переносе производства уже принято. С 2020 года пермский завод изготовил 21 комплект для этих двигателей и получил заказ еще на десять. Впрочем, для переноса производства РД-191 необходимо еще создать инфраструктуру для их испытаний, в том числе огневой стенд. Сроки окончания этих работ господин Борисов не назвал. Эксперты отмечают, что планы российской космонавтики ориентированы на увеличение числа пусков, поэтому загрузка у производства будет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

5 февраля Юрий Борисов совершил свой заключительный официальный визит на посту генерального директора Госкорпорации «Рос­космос». Господин Борисов открыл новое производство АО «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды. В корпусе площадью 44 тыс. кв. м разместились четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Предполагается, что на новой площадке будут работать около 800 человек. В новом корпусе должно разместиться серийное производство двигателей РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара».

АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО „Энергомаш“») — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Долгое время основным изделием завода был двигатель РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Протон». Его производство пермское предприятие завершило в 2019 году. С 2009-го «Протон-ПМ» осваивает узлы и агрегаты двигателя РД-191, постепенно увеличивая долю участия в программе (сейчас она приближается к 50%). При этом окончательная сборка изделия происходит в НПО «Энергомаш». По данным «Роскосмоса», «Протон-ПМ» выполнил первый серийный контракт на 21 комплект узлов и агрегатов РД-191, а в прошлом году заключил контракт на поставку еще десяти комплектов.

Выступая перед коллективом предприятия, Юрий Борисов сообщил, что перенос массового производства РД-191 из Москвы в Пермь «не за горами», технологическую и производственную готовность предприятия он оценил как высокую. Впрочем, конкретных сроков начала производства двигателей топ-менеджер не назвал. По словам господина Борисова, на предприятии необходимо построить еще инфраструктуру для испытания новых двигателей, в том числе огневой стенд (для испытаний уже собранного изделия).

«Роскосмос» планировал запус­тить в Перми серийное производство РД-191 на два года раньше. Так, в 2019 году Дмитрий Рогозин, возглавлявший госкорпорацию до 2022 года, заявил, что к 2023 году пермские двигателестроители должны обеспечить до сорока изделий в год. При этом он выражал надежду, что годовой объем производства может составить и пятьдесят двигателей.

Отметим, что ракеты-носители «Ангара» различных модификаций запускались с 2014 года только семь раз. Все пуски производились в интересах министерства обороны. В прошлом году состоялось два старта с космодромов Плесецк и Восточный, причем пуск с последнего состоялся только с третьей попытки. В остальных пятнадцати использовались носители семейства «Союз». Количество ракет «Ангара», запланированных к производству, не известно. В 2020 году стало известно, что с Минобороны подписан контракт на производство четырех тяжелых ракет «Ангара-А5». На тот момент изделие оценивалось в 7 млрд руб., к 2024 году цену планировали снизить до 4 млрд. В 2028 году запланирован пилотируемый полет «Ангара-А5П».

Научный журналист, автор телеграм-канала «Контакт подъема» Михаил Котов отмечает, что все планы российской космонавтики связаны с увеличением количества пусков, поэтому определенной загрузкой будут обеспечены и производители РД-191. Также эксперт напомнил о масштабной программе по увеличению российской спутниковой группировки. «Где-то их производство уже запущено, где-то скоро начнется, а кто их будет выводить на орбиту, кроме „Роскосмоса“? Других вариантов нет. Все может происходить быстрее или медленнее, но это уже другой вопрос»,— сказал господин Котов.

Дмитрий Астахов