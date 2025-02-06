Таможня дает недобро

ООО «Ливерпуль», выкупившее недавно пермский бизнес немецких дилеров Mercedes-Benz, обратилось с заявлением в суд к Пермской таможне. Заявитель требует признать недействительными два уведомления ведомства о неуплате в срок таможенных платежей на 88,7 млн руб. В ООО считают, что платежи были начислены безосновательно, а таможня требует документы, которые невозможно получить, игнорируя введенную схему параллельного импорта. При этом компания не смогла добиться обеспечительных мер в виде приостановления действия уведомлений и запрета на арест имущества ООО. Юристы отмечают, что количество подобных дел в последнее время резко выросло.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

25 февраля состоится заседание по рассмотрению заявления ООО «Ливерпуль», контролирующего активы немецких дилеров Mercedes-Benz, к Пермской таможне. Согласно материалам дела, в конце января общество обратилось в Арбитражный суд Прикамья с требованием признать недействительными два уведомления ведомства от 24 декабря и 22 января о неуплаченных в установленный срок таможенных платежах, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлинах, процентах и пенях. Общая сумма взыскания составляет 88,7 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», пошлины были начислены после ввоза компанией седельных тягачей. Третьим лицом по делу выступает Центральная акцизная таможня. Заявление было принято к производству 3 января.

Пермское ООО «Ливерпуль» стало широко известно в 2023 году. Сначала пермская компания выкупила у уходящих из России немецких бизнесменов из компании Sostmeier салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма, а затем автоцентр по продаже легковых Mercedes-Benz вблизи аэропорта Пермь («Савино-МБ»). Само ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Обществом руководят генеральный директор Кирилл Кордон и директор по развитию Артем Андрущенко. Единственным владельцем ООО выступает господин Кордон. Выручка ООО «Ливерпуль» за 2023 год составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 580 млн руб.

Директор по развитию ООО «Ливерпуль» Артем Андрущенко пояснил, что основанием для обращения в арбитражный суд стало изменение Центральной акцизной таможней (ЦАТ) классификации ввозимых транс­портных средств. Это привело к доначислению значительных таможенных платежей. «Мы считаем это незаконным, так как изначально заявленный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности был подтвержден заключениями ФГУП „НАМИ“. Проверка ЦАТ прошла в одностороннем порядке, без возможности представить обоснование, а уведомление о начис­лении платежей поступило постфактум»,— говорит гос­подин Андрущенко.

По словам представителя компании, таможенные органы требуют сертификаты одобрения транспортных средств, которые невозможно получить. При этом ответчик игнорирует введенный правительством механизм параллельного импорта и заключение об оценке транспортного средства. Последнее подтверждает, в том числе, и пятый экологический класс авто. «Ввозимые автомобили уже эксплуатируются, и требование со стороны таможни о дополнительном подтверждении их экологического класса необоснованно, поскольку автомобили ниже четвертого класса в принципе не могут быть выпущены в обращение в РФ»,— убежден Артем Андрущенко. Он полагает, что позиция госоргана противоречит законодательству и создает правовую неопределенность.

«Особое беспокойство вызывает обязанность уплаты почти 89 млн руб. Судебные разбирательства могут затянуться на годы, замораживая эти средства и ограничивая развитие бизнеса. Мы рассчитываем на объективное решение суда, учитывая сложившуюся судебную прак­тику, благоприятную для декларантов»,— говорит директор по развитию.

Начальник Пермской таможни Дмитрий Макаров судебный спор комментировать отказался.

Одновременно с заявлением в суд ООО «Ливерпуль» обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Компания требует приостановить действие оспариваемых актов таможни и запретить накладывать арест на имущество заявителя до вступления в силу решения по спору. По мнению заявителя, в отсутствие данных мер возможно принудительное взыскание платежей, что может затруднить его финансово-хозяйственную деятельность и выплату заработной платы. Кроме этого, компания не сможет проводить расчеты с поставщиками и заказчиками, а это приведет к убыткам контрагентов. Также «Ливерпуль» считает, что в случае ареста имущества компания лишится прибыли, за счет которой она могла бы расплатиться с таможней. На момент рассмотрения ходатайства на ее счете размещено лишь 59,7 млн руб., чего недостаточно для удовлетворения требований таможни.

В итоге суд в принятии обеспечительных мер отказал. В ходе заседания были проанализированы сведения о доходах компании, ее дебиторской задолженности, а также о стоимости движимого и недвижимого имущества, которое оценивается в 2,6 млрд руб. Суд пришел к выводу, что компания обладает достаточными средствами для уплаты доначислений.

Партнер NasonovPirogov Константин Погребежский сомневается, что общество сможет оспорить отказ в принятии обеспечительных мер в апелляции. По его мнению, вторая инстанция вряд ли примет какие-то новые документы заявителя в качестве доказательств. Впрочем, компания снова может обратиться в суд за обеспечительными мерами, учтя позицию суда в «отказном» определении и проделав «работу над ошибками».

По словам адвоката, парт­нера a.t.Legal Андрея Торянникова, в последнее время число дел, связанных со спорами по уплате таможенных пошлин, значительно выросло в связи с усложнением внешнеэкономической ситуации и изменением торговых правил. «Таможенному органу несложно отказать заявителю в применении соответствующей ставки, в том числе льготной, поэтому за восстановлением своих нарушенных прав предприниматели вынуждены обращаться в суд»,— подчеркнул юрист.

Анастасия Леонтьева