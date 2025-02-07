Балет «Собор Парижской Богоматери», шоу «Бурлеск» в цирке на Фонтанке и выставка советской фотографии

Первая половина февраля многим кажется мрачной и холодной по вине погоды, однако петербургские музеи, выставочные залы и театры знают, как поднять настроение своему зрителю. Хотите — отправляйтесь за эмоциями на танго-мюзикл в ТЮЗ имени Брянцева, посетите балет «Собор Парижской Богоматери» в Михайловском театре, чтобы хорошенько проплакаться и вдохновиться, или же уйдите в размышления с выставкой классиков советской фотографии — выбор только за вами. А еженедельная афиша «Ъ-СПб» поможет вам его сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1960-е годы. Фотограф Игорь Пальмин. «Старый двор». Желатиносеребряный отпечаток. Частная коллекция

Фото: Игорь Пальмин 1960-е годы. Фотограф Игорь Пальмин. «Старый двор». Желатиносеребряный отпечаток. Частная коллекция

Фото: Игорь Пальмин

В эту пятницу, 7 февраля, в парадных залах музея «Росфото» покажут работы классиков советской фотографии. Проект «Фотоклуб "Новатор". ХХ век» объединил более 150 шедевров участников и основателей легендарного московского фотоклуба, классиков советской фотографии — Александра Хлебникова, Василия Улитина, Георгия Сошальского и других. В таком масштабе работы участников «Новатора» не показывали больше полувека. В экспозиции будут представлены работы 1960–1990-х годов. На этот период приходится расцвет любительской фотографии в стране: именно тогда фотоаппарат появился почти в каждой советской семье, а государство поддерживало создание фотоклубов при дворцах культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Группа «Танцы Минус» выйдет на сцену клуба «Космонавт» 8 февраля с большим зимним концертом. Поклонники любят этот коллектив за песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей. Их концерты всегда становятся своего рода выходом за рамки привычного, а также гарантируют качественный звук и невероятные эмоции. Фронтмен группы Вячеслав Петкун до сих пор остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бурлеск»

Фото: Фотоархив шоу «Бурлеск» Шоу «Бурлеск»

Фото: Фотоархив шоу «Бурлеск»

На манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке заслуженный артист РФ Гия Эрадзе представит новое шоу «Бурлеск». Его можно будет увидеть в выходные 8 и 9 февраля. «Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. После победы артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, масштабных гастролей в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и большого всероссийского гастрольного тура шоу будет презентовано жителям и гостям Петербурга. Как отмечают организаторы, шоу «Бурлеск» отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фешен-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперы «Евгений Онегин»

Фото: Стас Левшин Сцена из оперы «Евгений Онегин»

Фото: Стас Левшин

В Михайловском театре 9 февраля представят оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке испанского хореографа Начо Дуато. Элегантная образность и изысканный неоклассический стиль, присущие всем постановкам мастера, подчеркивают красоту великой музыки и глубину образов. Главные партии в постановке исполнят Маргарита Шаповалова (Татьяна) и Семен Антаков (Онегин). Музыкальным руководителем постановки выступает дирижер Александр Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа»

Фото: театр Morpheus Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа»

Фото: театр Morpheus

Вечер понедельника 10 февраля можно провести в окружении тайн и загадок. Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus не даст вам заскучать. Представьте, что вы оказались в самом эпицентре заражения таинственным вирусом. Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, и вы предоставлены лишь самим себе. Каковы будут ваши действия в стрессовой и нестандартной ситуации? В этот вечер у вас будет возможность посмотреть вглубь себя и проявить смелость в борьбе с неизвестным науке вирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!»

Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!»

Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева

Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!» при участии звезд аргентинского танго и популярных артистов мюзиклов представит 11 февраля Театр юных зрителей имени Брянцева. Постановка расскажет об удивительной истории любви пылкого юноши и прекрасной незнакомки, которых сквозь время и расстояние связало танго. Оригинальная хореография, захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины 1950-х годов. Для спектакля была создана целая коллекция оригинальных костюмов, а проработанные декорации и видеоинсталляции придадут действию краски и глубины.

В спектакле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призеры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российских турниров по аргентинскому танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Артем и Полина Лучины, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Любовь Тульская и другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планетарий № 1

Фото: Amadeus Concerts Планетарий № 1

Фото: Amadeus Concerts

В Планетарии № 1 на набережной Обводного канала 12 февраля состоится концерт музыки Рюити Сакамото от Amadeus Concerts. Обладатель Оскара, Грэмми, автор саундтреков к мировым киношедеврам, но прежде всего — потрясающий композитор и музыкант. Его музыка удивительна так же, как и его судьба. Человек Востока, понявший Запад и сумевший объяснить Западу Восток. Программа концерта состоит из композиций разного периода, настроений и прочтений ярчайших работ Сакамото: от неоклассического минимализма — до электронных эклектичных миксов, сочетающих звучание инструментов разных эпох.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балет «Собор Парижской Богоматери»

Фото: Михайловский театр Сцена из балет «Собор Парижской Богоматери»

Фото: Михайловский театр

В Михайловском театре 13 февраля будут давать балет «Собор Парижской Богоматери». Одно из самых знаменитых творений хореографа Ролана Пети поставили на петербургской сцене в честь столетия со дня его рождения. Пети, вдохновленный романом Виктора Гюго, создал грандиозный спектакль о любви и смерти, преданности и коварстве. «Я хочу, чтобы для зрителей прояснился трагический смысл творения Виктора Гюго»,— говорил Ролан Пети. Сюжетную канву балетмейстер свел до линий четырех главных героев: прекрасной Эсмеральды, трогательного Квазимодо, коварного Фролло и эгоистичного Феба. Первым исполнителем партии Квазимодо был сам хореограф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина из серии «Хрущевочки» казанского художника Ильгиза Гимранова

Фото: «Эрарта» Картина из серии «Хрущевочки» казанского художника Ильгиза Гимранова

Фото: «Эрарта»

В пятницу, 14 февраля, музей современного искусства «Эрарта» приглашает посетить открытие выставки «Хрущевочки» известного казанского художника Ильгиза Гимранова. Воспевание советского типового — панелек, школ, гаражей, бетонных заборов — стало трендом в середине 2010-х благодаря соцсетям: интернет-пользователи увидели во всем этом ностальгическую красоту и научили друг друга восхищаться тем, что раньше вызывало только уныние. В картину обыденного художник вносит метафизику: дворы и улицы он нередко изображает сверху, отстраненно, как бы с позиции Бога. Надмирная точка зрения позволяет широко охватить происходящее, не придавая особого значения депрессивным коммунальным обстоятельствам. Мусор, разбитые газоны и трубопроводы автор не маскирует, но романтизирует: эти и другие неприглядные подробности он окутывает сумерками либо покрывает свежим снегом или нежной зеленью. В гимрановских экстерьерах разворачиваются щемящие и вневременные сюжеты. Его постоянные герои — мальчик с собакой и женщина, держащая за руку ребенка,— бредут куда-то из века в век. Неслучайно одна из работ Ильгиза Гимранова носит название «Пространство без времени». Продолжит работу выставка в «Эрарте» до 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественное оформление спектакля «Пигмалион» художника Елены Вершининой

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Художественное оформление спектакля «Пигмалион» художника Елены Вершининой

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Первой премьерой театра-фестиваля «Балтийский дом» в 2025 году станет «Пигмалион» в постановке заслуженной артистки России Натальи Индейкиной: увидеть спектакль можно будет 14 и 15 февраля. Художественное оформление создала Елена Вершинина, пятикратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2024 году — за костюмы к опере Мариинского театра «Гугеноты». Творческий тандем режиссера и художника уже знаком зрителям «Балтийского дома» по спектаклю «Пиковая дама» — мистической пушкинской повести, решенной в черно-белой бертоновской эстетике и марионеточной хореографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Жизель»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Сцена из балета «Жизель»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

В субботу, 15 февраля, «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представит «Жизель» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви.

Балет «Жизель» — один из самых известных классических балетов, вершина романтизма, эталон поэтической и танцевальной одухотворенности. Этот шедевр украшает афиши многих театров мира, а самые прославленные мастера балетной сцены считают за счастье иметь в своем репертуаре ведущие партии из этого знаменитого произведения. Трогательная, тонкая история о любви, о настоящих искренних чувствах, которые побеждают все преграды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Модильяни»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Сцена из спектакля «Модильяни»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16 февраля покажет спектакль «Модильяни». В ролях: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Ирада Берг, Стася Толстая. Режиссер — Стася Толстая, художник — Стефания Филатова. Спектакль «Модильяни» о страстной любви художника и его вечной борьбе за истину и красоту в мире искусства. Он посвящен последним годам жизни великого мастера, когда тот стоял на пороге славы и создавал неповторимые произведения искусства. Основной акцент — внутренняя борьба Модильяни в поиске смысла своего творчества и его любовь к юной Жанне Эбютерн. Их романтические отношения оказываются подвержены испытаниям временем, болезнями и жизненными обстоятельствами, но остаются неизменно яркими и вечными, как и произведения самого художника.

«Модильяни» не только погрузит зрителя в мир великого художника, но и поставит перед ним глубокие вопросы о природе искусства, любви и человеческих страстях. Это история о том, как любовь и творчество могут сосуществовать, взаимно дополняя и вдохновляя друг друга на преодоление испытаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Е.В. Седухин. Симфония шестой домны. 1979. Из коллекции ЕМИИ

Фото: Музей Фаберже Е.В. Седухин. Симфония шестой домны. 1979. Из коллекции ЕМИИ

Фото: Музей Фаберже

На выходных 15 и 16 февраля можно посетить выставку «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» в музее Фаберже. Экспозиция познакомит зрителей с представителями уральской арт-сцены второй половины XX — начала XXI веков. На выставке будет представлено более 120 живописных, графических и скульптурных произведений, а также камнерезных изделий, созданных советскими и современными художниками, родившимися и работавшими на Урале: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите и Заречном. Каждый из этих городов знаменит своим богатым культурным наследием. Посетить выставку можно будет по 16 марта.

Проект «Открытый мир» раскрывает многообразие и уникальность искусства российских регионов. Он начинается в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это дань памяти подвигу героев, сражавшихся за будущие поколения, за их право жить и творить, отмечают организаторы.

Подготовили Дарья Астанина, Андрей Цедрик