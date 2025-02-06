Англицизмы выводят из моды

Предприниматели ищут способы оставить иностранные слова в названиях компаний и продуктов. Представители торговых ассоциаций АКОРТ и АКИТ направили в Госдуму предложения к проекту поправок в закон о русском языке, который предполагает запрет на использование иностранных слов на вывесках, в рекламе и наименованиях, пишет Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рекламное сообщество и бизнес уже почувствовали тренд на русификацию брендов. Сегодня большинство из них добровольно отказывается от латиницы и иностранных слов, говорит совладелец компании Twiga Communication Карина Оганджанян: «Просто не считается хорошим тоном предлагать сейчас английские названия. Мы это делали, например, 30 лет назад, теперь есть очень много российских брендов, которые можно было бы назвать по-русски. И если мы говорим о них, кажется, что это займет много времени.

То есть необходимо изменение брендбука, а это деньги, в зависимости от отношения компании к брендингу это может стоить десятки миллионов. Если мы говорим о большой компании, у которой серьезный хороший брендбук, который распространяется на все филиалы, все корпоративное пространство, то есть соцсети, веб-сайты и так далее, то это будет достаточно трудоемкая и кропотливая работа».

Ограничение языка рекламной коммуникации не приведет к желаемому эффекту и может спровоцировать дополнительные проблемы в рамках авторских прав, говорит сооснователь агентства Illume Юлия Хакимова: «Компании вкладывают колоссальные деньги в бренды, не только в их создание, но и в их раскрутку и продвижение. Это суммы порядка 100 млн руб. и более. При смене названия вам нужно заново запускать всю машину продвижения, и это дополнительные затраты.

С одной стороны, конечно, попытка сохранить чистоту русского языка похвальна, а, с другой стороны, я не очень верю в то, что методика запретов и ограничений необходима, потому что это не только провоцирует какую-то волну негатива, но и дает почву для спекуляций, например, на авторском праве.

У нас в разы участились случаи регистрации хороших названий патентными троллями, а выкуп этих названий — это сложный и дорогостоящий процесс.

Население России говорит на разных языках, в том числе и русскоязычное, исповедует разные религии, разные традиции чтит. И этот закон как будто бы ограничивает широту мыслей и глубину смысла».

Профильный комитет по культуре Госдумы в приоритетном порядке готовит законопроект о защите русского языка, сообщал в январе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Первое чтение проекта поправок планируется уже в феврале.

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Юлия Савина