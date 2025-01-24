Более 330 тонн арахиса не попали в Петербург из-за отсутствия документов

Четыре партии импортного арахиса весом 336 тонн не пустили в морской порт Петербурга, сообщили в пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

На товар из Китая, Бразилии и Индии не было протоколов испытаний и декларации о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС. На одну из партии не оформили товаросопроводительный документ во ФГИС «Зерно».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники Россельхознадзора в декабре 2024 года нашли признаки фальсификата в 5000 тоннах молочной продукции в Петербурге.

Андрей Маркелов