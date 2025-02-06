Объявлены участники международного фестиваля балета Dance Open в Петербурге

На главной сцене Александринского театра с 18 по 28 апреля пройдут спектакли XXIV сезона международного фестиваля балета Dance Open. Для зрителей в первый день покажут спектакль «Каменный цветок» от Екатеринбургского театра оперы и балета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Это последний балет Сергея Прокофьева по уральским сказкам Павла Бажова. Танцы поставит один из лучших российских хореографов Антон Пимонов. Через два дня, 20 апреля, петербуржцев ждет спектакль «В тишине ночи». Главную роль исполнит Люсия Лакарра — одна из самых востребованных балерин современности.

Во вторник, 22 апреля, продемонстрируют классическую постановку «Коппелии» от Ролана Пети. Сюжет картины расскажет о красотке Сванильде, которая приревновала бравого военного к конкурентке, которая не обращает внимания на яркие мундиры. Аргентинский театр «Сан-Мартин» выступит на сцене Александринки 24 февраля, зрители увидят, как уличные трюки хип-хопа соединили с танцем на пуантах. Все это происходит под барочную музыку.

Главной премьерой называют спектакль «Прежде чем уйти», его покажут 26 апреля. Гостям фестиваля предложат «прочитать» сборник стихов для тела, в котором записаны десять эмоций и историй перед прощанием: слышится шум дождя, плеск реки, дыхание ветра, все это соединяется с мелодиями, исполняемыми на фортепиано, скрипке или электрогитаре. С этим «природным» аккомпанементом десять артистов тайваньской компании B.Dance рассказывают о своих жизнях.

Завершится фестивальная программа 28 апреля грандиозным Гала. На сцене выступят виртуозные танцовщики, представляющие мировые площадки. В программу заключительного вечера по традиции войдут фрагменты признанных шедевров и новейшие эксперименты в исполнении ведущих солистов балетных групп.

Андрей Маркелов