«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» со счетом 4:1 выиграл домашний матч против нижнекамского «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет был открыт на второй минуте встречи, когда нападающий уфимской команды Данил Алалыкин после передачи Артема Набиева бросил с острого угла и попал в ворота «Нефтехимика». Второй гол на 16 минуте забил в большинстве нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал (ассистенты — Динар Хафизуллин и Джошуа Ливо).

На 14 минуте второго периода защитник нижнекамцев Лука Профака отыграл одну шайбу, однако она оказалась для гостей последней в матче. К концу второго отрезка счет был 2:1.

В третьем периоде сначала забил нападающий «юлаевцев» Александр Хмелевский (голевые передачи на счету Михаила Науменкова и Шелдона Ремпала). Более чем за четыре минуты до конца финальной трети «Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако на 17 минуте периода канадский нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд поразил пустые ворота, установив окончательный счет.

После 52 игр «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, в активе у клуба 71 очко. До конца регулярного чемпионата остается 16 матчей. Следующая игра «юлаевцев» состоится 11 февраля в гостях у китайского «Куньлунь Ред Стар», а домашняя встреча назначена на 14 февраля против казанского «Ак Барса».

Идэль Гумеров