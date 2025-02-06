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«Единая Россия» приостановила членство Лилии Федотовой в партии

После задержания заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилию Федотову «Единая Россия» приостановила ее членство в партии. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Ростовского отделения партии.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Решение о приостановлении членства в партии Федотовой было принято в местном отделении «Единой России» по месту учета»,— сказал собеседник агентства.

Заместитель губернатора Ростовской области была задержана 3 февраля. По данным следствия, в 2020 году министр финансов региона при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд руб.

4 февраля Ленинский районный суд Ростова арестовал Лилию Федотову на два месяца.

Ева Китаева

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