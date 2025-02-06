Главой белгородского центра содействия строительству стала Алена Поперечная

Новым исполнительным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр содействия строительству Белгородской области» стала Алена Поперечная. Соответствующие изменения уже отображены в ЕГРЮЛ.

На этом посту она сменит Светлану Жулину, руководившую организацией с 2020 года. В середине января стало известно, что госпожа Жулина покидает должность из-за перехода на другое место работы.

По данным Rusprofile.ru, Алена Поперечная является генеральным директором ООО «М-Групп» из Санкт-Петербурга. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В июле 2024-го госпожа Поперечная зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, ведущего деятельность в Белгородской области. Ее ИП также занимается строительством. С 2019-го по 2021 год она была учредителем белгородского ООО «Артель-Белгород», специализирующегося на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

«Центр содействия строительства» курирует проект общественно-делового квартала «Белый квартал» в Белгороде. Прошлой осенью инвесторы сообщили о расширении площади застройки и подорожании строительства. Вложения в проект могут увеличиться с 10 до 15 млрд руб. Всего планируется построить 105 тыс. кв. м — 12 коммерческих объектов и три социальных. Завершить проект планируют к 2026 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева