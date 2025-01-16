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Уволилась глава белгородского центра содействия строительству Светлана Жулина

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр содействия строительству Белгородской области» (ЦСС) Светлана Жулина покидает должность из-за перехода на другое место работы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали представители проекта общественно-делового квартала «Белый квартал» в облцентре, который курируется АНО.

По словам собеседника издания, с преемником госпожи Жулиной планируют определиться в течение января. По данным Rusprofile.ru, она возглавляла организацию с сентября 2020 года.

Осенью 2024 года руководство проекта «Белого квартала» сообщило о расширении площади застройки и подорожании строительства. Инвестиции в проект могут увеличиться с 10 до 15 млрд руб. Всего планируется построить 105 тыс. кв. м — 12 коммерческих объектов и три социальных. Завершить проект планируют к 2026 году.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Анастасия Колпачева

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