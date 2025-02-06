После критики «грузового каркаса» в центре Ростова изменят работу дорожных камер

Исполняющий обязанности главы Ростова Александр Скрябин по поручению врио губернатора Ростовской области совместно с ГИБДД региона скорректирует работу камер видеофиксации в центре города. Об этом сообщил господин Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

«Внимательно ознакомился и с комментариями ростовчан, прозвучавшими под постом главы региона. Предложения проанализированы и будут учтены в решении возникшей проблемы»,— написал и. о. главы Ростова.

При этом Александр Скрябин отметил, что знаки 3.4, обозначенные на схеме, останутся на своих местах. Контроль за соблюдением правил дорожного движения в центральной части города будут осуществлять сотрудники ДПС.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил и.о. главы администрации донской столицы Александру Скрябину навести порядок в работе камер видеофиксации нарушений в городе. По его словам, законопослушные водители большегрузов необоснованно получают штрафы из-за новых правил объезда города. Взыскания вводились в рамках «грузового каркаса».

С 1 января 2025 года штрафы за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» выросли с 500 до 5 тыс. руб. А за повторное нарушение нужно заплатить 10 тыс. руб.

«Грузовой каркас» — схема, согласно которой передвижение грузовиков по городу будет осуществляться только для обслуживания предприятий и жителей города. Его создание началось в 2023 году.

Ева Китаева