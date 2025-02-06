Права на три 25-этажных долгостроя в Краснодаре перешли компании «Конкорд»

Конкурсный управляющий ООО ССМУ «Краснодар» Виктория Тихомирова заявила о переходе прав на три 25-этажных долгостроя (ЖК «Янтарь») в центре Краснодара к СЗ СК «Конкорд». О факте регистрации перехода права управляющему стало известно 4 февраля, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gksmu-krasnodar.ru Фото: gksmu-krasnodar.ru

Суд удовлетворил заявление ООО СЗ СК «Конкорд» о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями в ноябре 2024 года. Речь идет об объектах, расположенных в Центральном округе Краснодара, на улице Березанская, 88. Компания «Конкорд» заявила о намерении исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства ЖК «Янтарь».

Приобретателю передали право аренды на земельный участок площадью 33,3 тыс. кв. м, категория земель — земли населенных пунктов, для многоэтажной застройки, для строительства многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными на 1-м этаже помещениями общественного назначения.

Кроме того, компания «Конкорд» получила права на 25-этажный 792-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на 224 машино-места (литер 1), а также на 25-этажный 192-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (литер 3), 25-этажный 234-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (литер 4).

Также новому застройщику суд передал право на подземную автостоянку (литер 6А), степень готовности одного из многоквартирных домов составляет 12%, площадь 85 тыс. кв. м.

Суд удовлетворил переход компании «Конкорд» обязательств бывшего застройщика по передаче жилых помещений дольщикам в размере 654,8 млн руб., а также обязательства по выплате трем участникам строительства в общем размере 2,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ССМУ «Краснодар» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Учредитель — Юрий Клещенко. Решением арбитражного суда Краснодарского края в 2019 году общество признано банкротом. СЗ СК «Конкорд» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель — Енок Караханян. Выручка общества за 2023 год составила 106,3 млн руб., прибыль — 27 млн руб.

ССМУ «Краснодар» начал возводить ЖК «Янтарь» в центре Краснодара в 2015 году с привлечением средств граждан, сообщала ранее прокуратура региона. Однако с 2016 года сроки завершения работ неоднократно переносились. Спустя три года Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства домов и одобрил выплаты возмещения дольщикам.

Холдинг «СМУ "Краснодар"» был одним из крупнейших участников регионального строительного рынка, участвовал в возведении олимпийских объектов, являлся генподрядчиком проекта реконструкции к ЧМ-2018 сочинского стадиона «Фишт».

Уголовное дело в отношении владельца холдинга Юрия Клещенко было передано в Ленинский районный суд Краснодара в апреле 2020 года. Бизнесмена обвинили в хищении и мошенничестве более чем на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в незаконном получении кредита в размере еще 600 тыс. руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб. и ограничение свободы на срок до двух лет.

Тат Гаспарян