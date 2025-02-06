«Марс подождет»

Кадровая ротация — так в Кремле объяснили смену руководителя «Роскосмоса». Вместо 68-летнего Юрия Борисова на должность гендиректора госкорпорации назначен теперь уже бывший заместитель министра связи Дмитрий Баканов. Он почти вдвое моложе предшественника. Среди причин выбора данной кандидатуры источники СМИ называют опыт работы в области систем спутниковой связи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает подобное решение логичным в нынешних реалиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Официальна причина смены главы «Роскосмоса» — кадровая ротация. Комментарий Кремля на этот счет был предельно кратким, никаких претензий к Юрию Борисову не было. Корпорации необходимо динамично развиваться. Можно так сказать, что ветерана российской оборонки сменит 39-летний замминистра транспорта Дмитрий Баканов. Таких обычно называют молодыми технократами.

Нет смысла в очередной раз говорить о проблемах российского космоса, коих, к сожалению, меньше не становится. На это просто физически не хватит времени. Согласно неофициальной, но очень близкой к истине информации, на этот раз основным поводом для смены руководства госкорпорации послужили, скажем так, ненадлежащие результаты по созданию современных систем спутниковой связи. Это особенно важно в условиях ведения боевых действий. Пресловутый Starlink Илона Маска, опять же к великому сожалению, пока что опережает российские аналоги. Баканов считается как раз специалистом в этой области.

Кроме того, вызывает большое число вопросов мегапроект создания Национального космического центра в Москве. Почему? Потому что успехов особых, как было сказано выше, нет, а небоскреб за многие миллиарды рублей есть. И скандалы тоже нередко имели место вокруг «Роскосмоса», и даже уголовные дела. Впрочем, и успехи тоже есть — нужно быть объективным. Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» запустили, идет работа по созданию новой орбитальной станции. Главное, что российский космос развивается, несмотря на трудности. Но, как говорится, всегда хочется большего.

Много сейчас пишут о предшественнике Борисова Дмитрии Рогозине, мол, переборщил он с пиаром на фоне явных проблем и даже провалов. И здесь нет смысла на этот счет дискутировать, ибо дела это прошлые. Но проблем хватало и раньше, и это тоже приходится признать — кадров не хватает, технологий, а еще и санкции в той или иной степени повлияли.

Как бы то ни было, отрасль сейчас нуждается в оптимизации. Что характерно, речь уже не идет о полетах к дальним галактикам и строительстве поселений на Луне и Марсе. Задачи ставятся более приземленные во всех смыслах этого слова. Сначала, наверное, все-таки нужно навести порядок. Затем развивать менее громкие, но крайне важные как для экономики и обороны, так и для простого человека проекты.

Сложно сказать, насколько быстро обновленный «Роскосмос» сможет догнать и перегнать Америку и Маска в частности, но в целом курс выбран единственно правильный в нынешней непростой ситуации. Марс подождет.

Наверное, выпадет еще шанс на него попасть, если, конечно, поставить для себя соответствующую задачу.

Но вернемся к комментарию Кремля. Президент пока не планирует встречаться с новым руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, этого нет в графике главы государства. Но отчеты госкорпорации Владимир Путин получает регулярно.

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Дмитрий Дризе