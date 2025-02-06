Комтранс Ленобласти поменял перевозчика на маршруте №545 из-за нарушений

Комитет по транспорту Ленобласти поменял перевозчика на маршруте №545, связывающем поселок Лукаши с Петербургом, об этом сообщила пресс-служба администрации 47-го региона 6 февраля. Причиной стали многочисленные жалобы жителей в социальных сетях на срыв рейсов.

По итогам конкурса на маршрут вышли автобусы АО «Третий Парк». Власти региона требуют от перевозчика пустить между поселком и городом современный подвижной состав, выполнять рейсы регулярно и включить возможность безналичной оплаты проезда. В перспективе автобусы №545 переведут на регулируемый тариф, где действует право льготного проезда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 1 января 2025 года на маршруты, связывающие Сосновый Бор с Петербургом, вышли около 500 новых китайских автобусов Yutong.

Андрей Маркелов