Энергопотребление в объединенной энергосистеме Юга выросло на 4% в 2024 году

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга в 2024 году составило 136,5 млрд кВтч, что почти на 4% больше показателя прошлого года. Информация размещена на сайте системного оператора единой энергетической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года спрос на электричество в ОЭС Юга вырос в Республике Ингушетия на 40,3%, в Кабардино-Балкарии — на 10,6%, в Чечне — на 10,3%, в Дагестане потребление увеличилось на 9%, а в Карачаево-Черкесии — на 6,2%.

В Южном федеральном округе наибольший рост зафиксирован в Краснодарском крае и Адыгее — почти 5%. В Крыму и Севастополе спрос вырос более чем на 5%, а в Ростовской области рост составил более 2%.

Согласно данным системы «СПАРК», филиал АО «СО ЕЭС» РДУЭ Ростовской области и Республики Калмыкия был зарегистрирован в сентябре 2002 года в Ростове. Директор филиала Владимир Мясников. Компания в основном занимается распределением электроэнергии.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дон и Кубань приходится 60% от продаж крепкого алкоголя на юге России.

Снежана Стодольская