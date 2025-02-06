В Нижнем Тагиле подрядчика оштрафовали на 16,7 млн рублей за срыв сроков ремонта

Прокуратура в Нижнем Тагиле оштрафовала директора ООО «Уралстроймонтаж» на сумму более 16,7 млн руб. за нарушение сроков выполнения работ по реконструкции дорог, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка установила, что ООО «Уралстроймонтаж» в декабре 2020 года заключило контракт на реконструкцию улиц Октябрьской революции и Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути. Стоимость контракта составила более 1,6 млрд руб. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», однако в установленный срок работы выполнены не были.

В отношении директора ООО «Уралстроймонтаж» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика), по итогам рассмотрения которого он был оштрафован.

Для завершения работ МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключило контракт с новым подрядчиком МУП «Тагилдорстрой».

Завершение работ находится на контроле прокуратуры.

Напомним, компания ООО «Уралстроймонтаж» должна была полностью закончить реконструкцию путепровода и подъездов к нему к 1 декабря 2021 года, однако сроки неоднократно сдвигались.

Полина Щуцкая