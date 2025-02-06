Экс-депутату из Дзержинска Наталии Мигуновой дали условный срок за коррупцию

Бывшего руководителя МКУ «Ритуал» и депутата гордумы Дзержинска Нижегородской области Наталию Мигунову признали виновной в мошенничестве, получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Дзержинского городского суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание Дзержинского городского суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном СУ СК уточнили, что фигурантку судили по четырем эпизодам ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), трем эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и двум эпизодам ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышения должностных полномочий).

Суд установил, что с 2016 по 2022 год руководитель учреждения в составе организованной группы вместе с подчиненными была причастна к фиктивному трудоустройству третьих лиц. Начисляемые им зарплаты и премии подсудимая забирала себе. Также она требовала от реальных подчиненных передавать ей часть выплаченных премий. Сумму ущерба бюджету от этих действий оценили более чем в 3 млн руб.

Кроме того, с 2021 года по 2022 год бывший директор получила от предпринимателя 260 тыс. руб. за заключение договора на проведение изыскательских работ на городском кладбище без конкурса.

Вину экс-руководитель учреждения признала, суд назначил ей семь лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на три года, а также оштрафовал на 700 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году Наталию Мигунову задержали вместе с ее заместителем Александром Кулагиным.

Галина Шамберина