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На Дону господдержка рыбохозяйственного сектора увеличится до 146 млн рублей

В Ростове на заседание Азово-черноморского бассейнового научно-промыслового совета обсудили увеличение государственного финансирования рыбохозяйственного сектора. В 2025 году объем средств для поддержки предприятий аквакультуры и рыбопереработки увеличился на 26% почти до 146 млн руб., сообщает пресс-служба Правительства региона.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Участники обсудили итоги промысла водных биоресурсов в южных регионах России за 2024 год. Заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский отметил, что регион занимает лидирующие позиции по аквакультуре в Южном федеральном округе. Ежегодно в Ростовской области выращивают более 28 тыс. т товарной рыбы, добывают около 8 тыс. т водных биоресурсов и перерабатывают около 23 тыс. т рыбной продукции.

За последние пять лет на развитие рыбохозяйственного комплекса из областного бюджета выделили 483 млн руб. В регионе насчитывается около 400 предприятий в сфере рыбохозяйственного комплекса, которые работают в регионе по трем основным направлениям прудовое, индустриальное и пастбищное рыбоводство.

В мероприятии приняли участие представители донского министерства сельского хозяйства, законодательного собрания и предприятий рыбохозяйственного комплекса региона.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донские власти увеличат объем средств на поддержку аграрно-промышленного комплекса до 10,6 млрд руб., что на 2 млрд превышает показатели 2024 года.

Снежана Стодольская

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