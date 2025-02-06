Мэрия Сочи проиграла дело о запрете эксплуатации бизнес-центра на Красной Поляне

Администрация Сочи проиграла иск к трем компаниям и предпринимателю Андрею Федяю, потребовав запретить эксплуатацию бизнес-центра на Красной Поляне до приведения вида разрешенного использования объекта в соответствие с его фактическим состоянием. Решение арбитражного суда Краснодарского края опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Бизнес-центр площадью более 6,3 тыс. кв. м находится на участке площадью 1,5 тыс. кв. м по улице Мичурина. Вид разрешенного использования участка — для индивидуального жилищного строительства и гостиничного обслуживания. Земля принадлежит ООО «Винная столица», ООО СЗ «Талан-Регион-5», ООО СЗ «Талан-Сочи» и Андрею Федяю. Здание было построено в 2012 году.

Иск подан после письма прокуратуры Адлерского района, где указывалось на необходимость принятия мер по участку и зданию. Мэрия Сочи выяснила, что в бизнес-центре продаются квартиры (апартаменты). В 2010 году было выдано разрешение на строительство бизнес-центра, а в 2014 году — на его ввод в эксплуатацию. Суд решил, что объект соответствует заявленному виду использования и не нарушает никаких правил.

«Доказательств нарушения при размещении объекта недвижимого имущества на спорном земельном участке требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, а также наличия угрозы жизни и здоровью граждан, суду не представлено. Законность объекта не оспорена»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винная столица» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым имуществом. Учредитель — Андрей Федяй. Выручка за 2023 год составила 28,7 млн руб., прибыль — 3,5 млн руб. ООО СЗ «Талан-Регион-5» зарегистрировано в Сочи в 2017 году. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредитель — Константин Макаров. Выручка за 2023 год составила 58 тыс. руб., убыток — 98 млн руб. ООО СЗ «Талан-Сочи» зарегистрировано в 2018 году в Сочи. Общество занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредитель — Константин Макаров. Выручка за 2023 год составила 195 тыс. руб., убыток — 35,5 млн руб.

Тат Гаспарян