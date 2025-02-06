Россия направила средства на социально-экономическое развитие Абхазии

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки для обеспечения ее социально-экономического развития. Соглашение между двумя странами достигнуто по итогам встречи министра финансов России Антона Силуанова с и. о. президента республики Бадрой Гунбой. Информацию об этом разместили на сайте профильного российского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера, 5 февраля, глава Минфина России встретился с господином Гунбой в Москве. В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества сторон, в том числе реализация совместных проектов и поддержка бюджетников.

В декабре прошлого года Абхазия обращалась к России за помощью в урегулировании энергетического кризиса. Он разразился в результате отставки экс-президента Аслана Бжании и общей политической нестабильности.

Подробнее о диалоге между странами — в публикации «Ъ» «Абхазия увидит свет».