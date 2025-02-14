Дни рождения
Сегодня исполняется 90 лет почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР), почетному члену Международного олимпийского комитета, Герою Труда РФ Виталию Смирнову
Виталий Смирнов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Его поздравляет министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев:
— Уважаемый Виталий Георгиевич! Сердечно поздравляю с юбилеем! Ваш вклад в развитие олимпийского движения, преданность спорту и высочайший профессионализм стали примером для многих поколений, а идеи и принципы продолжают вдохновлять и сегодня, благодаря чему Вас заслуженно считают легендой мирового спорта. Наряду с многочисленными спортивными регалиями и титулами президент России В. В. Путин присвоил Вам звание Героя Труда России, что подчеркивает Ваши заслуги перед нашей страной и спортивным сообществом. Желаю Вам, дорогой Виталий Георгиевич, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет.