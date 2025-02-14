Сегодня исполняется 90 лет почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР), почетному члену Международного олимпийского комитета, Герою Труда РФ Виталию Смирнову

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виталий Смирнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Виталий Георгиевич! Сердечно поздравляю с юбилеем! Ваш вклад в развитие олимпийского движения, преданность спорту и высочайший профессионализм стали примером для многих поколений, а идеи и принципы продолжают вдохновлять и сегодня, благодаря чему Вас заслуженно считают легендой мирового спорта. Наряду с многочисленными спортивными регалиями и титулами президент России В. В. Путин присвоил Вам звание Героя Труда России, что подчеркивает Ваши заслуги перед нашей страной и спортивным сообществом. Желаю Вам, дорогой Виталий Георгиевич, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»