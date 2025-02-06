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В Ростовской области семье героя СВО вручили Орден Мужества посмертно

5 февраля семье военного Станислава Пахомова,погибшего в зоне проведения специальной военной операции, вручили Орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пролетарского района.

Фото: прессс-служба Пролетарского арйона

Фото: прессс-служба Пролетарского арйона

Станислав Пахомов погиб при исполнении служебного долга на территории Украины. Указом президента военного наградили орденом за мужество, отвагу и самоотверженность.

Награду вручал военный комиссар Пролетарского и Орловского районов Ростовской области, полковник Андрей Зароченцев и глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Ева Китаева

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