В Ростовской области семье героя СВО вручили Орден Мужества посмертно
5 февраля семье военного Станислава Пахомова,погибшего в зоне проведения специальной военной операции, вручили Орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пролетарского района.
Фото: прессс-служба Пролетарского арйона
Станислав Пахомов погиб при исполнении служебного долга на территории Украины. Указом президента военного наградили орденом за мужество, отвагу и самоотверженность.
Награду вручал военный комиссар Пролетарского и Орловского районов Ростовской области, полковник Андрей Зароченцев и глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.