В Ростовской области семье героя СВО вручили Орден Мужества посмертно

5 февраля семье военного Станислава Пахомова,погибшего в зоне проведения специальной военной операции, вручили Орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пролетарского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прессс-служба Пролетарского арйона Фото: прессс-служба Пролетарского арйона

Станислав Пахомов погиб при исполнении служебного долга на территории Украины. Указом президента военного наградили орденом за мужество, отвагу и самоотверженность.

Награду вручал военный комиссар Пролетарского и Орловского районов Ростовской области, полковник Андрей Зароченцев и глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Ева Китаева