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В Сочи в молодежных мероприятиях в январе участвовали 11 тысяч человек

В январе 2025 года в Сочи участниками молодежных мероприятий стали около 11 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба мэрии, за первый месяц года для молодежи в Сочи организовали 412 мероприятий.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов отметил, что с начала года в городе увеличилась вовлеченность молодых людей в новые проекты и мероприятия различной направленности. Только на базе Дома молодежи прошло 246 мероприятий с общим охватом около 3 тыс. человек.

В городе запустили цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По данным властей, среди всех мероприятий большинство патриотической направленности.

Татьяна Ручкина

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