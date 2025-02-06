Жителям Кубани выплатили 1,5 млрд рублей на подключение газа в границах участков

Власти Краснодарского края с 2022 года выплатили 1,5 млрд руб. более 17 тыс. жителей региона на догазификацию в границах земельных участков. В этом году на эти цели планируют направить еще 581 млн руб., сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Выплаты получают малоимущие и многодетные семьи, ветераны, инвалиды и семьи участников СВО. Всего около 20 категорий жителей. Они могут получить на догазификацию до 110 тыс. руб. Власти края поясняют, что сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 115,2 тыс. руб., субсидии — до 109,2 тыс. руб. Эти средства направляют на подключение газа в пределах границ участка. Компенсировать можно в том числе проектирование сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, покупку, установку оборудования и прибора учета.

На догазификацию садоводческих товариществ в Краснодарском крае уже заключили почти 1,3 тыс. договоров. Всего до конца года планируют газифицировать 10 тыс. участков в 170 СНТ.

На заседании федерального штаба по газификации, которое провел вице-премьер Александр Новак, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что важным вопросом является догазификация соцобъектов. Газ уже подвели до границ 34 медицинских и трех образовательных учреждений. К газопроводу подключили более 10 соцобъектов.

«У вас действительно один из самых высоких в стране уровней газификации, много густонаселенных пунктов, нужно решать много вопросов, связанных в том числе, с догазификацией садоводческих товариществ»,— сказал Александр Новак.

Татьяна Ручкина