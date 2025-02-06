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Экс-сотрудник Минэкологии Татарстана предстанет перед судом за получение взятки

Бывший сотрудник Минэкологии Татарстана предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, 26 июня 2024 года бывший сотрудник Минэкологии Татарстана обнаружил разлив канализационных стоков рядом с деревней Малая Шильна Тукаевского района. После этого обвиняемый встретился с директором организации, обслуживающей коммунальные сети поселения, и потребовал у него 200 тыс. руб. за непривлечение фирмы к административной ответственности. Фигуранту передали денежные средства.

Также 27 июня в Менделеевске экс-сотрудник регионального министерства выявил нарушение законодательства при прокладке тротуаров. Обвиняемый сообщил руководителю компании-подрядчика, что за 100 тыс. руб. решит вопрос о непривлечении фирмы к административной ответственности.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва

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