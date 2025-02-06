В Прикамье семьи участников СВО смогут первоочередно получить выплаты на покупку жилья

В Прикамье расширены меры поддержки семей участников специальной военной операции. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, молодые семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку жилья в первую очередь. Соответствующее постановление было принято на заседании краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

По словам главы региона, если супругам еще не исполнилось 35 лет и семья нуждается в улучшении жилищных условий, необходимо заявиться на участие в программе «Молодая семья» и до 1 мая 2025 года предоставить в муниципалитет копию документа, подтверждающего участие в СВО.

Размер выплаты составит 30-35% от стоимости жилья. При этом средства можно потратить на покупку или строительство дома, квартиры в новостройке, первоначальный взнос или погашение ипотеки.