На Московском проспекте начали обновлять спуски подземного перехода на площади Победы

В Московском районе Петербурга стартовали работы по реконструкции подземного перехода, ведущего к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы. Его предполагается обновить ко Дню Победы, сообщили 6 февраля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРТИ Фото: КРТИ

Работы будут проводиться на двух из пяти лестничных спусках, расположенных в створе Московского проспекта. В настоящий момент специалисты снимают старый штукатурный слой на стенах, демонтируют слой гидроизоляции и разбирают гранитные ступени.

Также в течение года будут восстановлены еще один спуск и вспомогательные помещения, а в самом тоннеле под площадью Победы положат новый асфальт. Общая площадь ремонтных работ составит около 1 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по охране памятников Петербурга выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы».

Андрей Цедрик