Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Московском проспекте начали обновлять спуски подземного перехода на площади Победы

В Московском районе Петербурга стартовали работы по реконструкции подземного перехода, ведущего к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы. Его предполагается обновить ко Дню Победы, сообщили 6 февраля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Фото: КРТИ

Фото: КРТИ

Работы будут проводиться на двух из пяти лестничных спусках, расположенных в створе Московского проспекта. В настоящий момент специалисты снимают старый штукатурный слой на стенах, демонтируют слой гидроизоляции и разбирают гранитные ступени.

Также в течение года будут восстановлены еще один спуск и вспомогательные помещения, а в самом тоннеле под площадью Победы положат новый асфальт. Общая площадь ремонтных работ составит около 1 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по охране памятников Петербурга выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...