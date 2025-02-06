В Башкирии забравший у пенсионерки деньги студент обвиняется в мошенничестве

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Альшеевского района, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2024 года студент колледжа в интернет-переписке вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонившими пожилым людям, чтобы завладеть их деньгами. Мошенники сообщили 87-летней пенсионерке, что ее родственник якобы стал участником ДТП, и потребовали деньги на дорогостоящую операцию. Обвиняемый под видом медбрата забрал у пенсионерки 70 тыс. руб. и перечислил их на банковский счет, оставив себе 5 тыс. руб.

Фигурант уголовного дела признал вину и возместил причиненный ущерб.

Майя Иванова