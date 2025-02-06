В Ростове проект музея Геворка Вартаняна прошел экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства музея имени выдающегося разведчика, Героя Советского Союза Геворка Вартаняна в донской столице. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно данным сайта, инженерные изыскания и планы по проекту проводились специалистами «Энергоэкспертпроект» из Владимира. 3 февраля 2025 года было принято решение о внесении сведений в реестр.

Как сообщал «Ъ-Ростов», музей планируется возвести по просп. Семашко на месте старых снесенных строений. Застройщиком проекта выступает ООО «ГК «Сокол». Компания получила под строительство участок площадью более двух тыс. кв. м без торгов сроком на десять лет.

17 февраля прошлого года, в честь столетия со дня рождения Геворка Вартаняна, был торжественно заложен первый камень в основание будущего музея.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин и уроженец Ростова Геворк Вартанян около 45 лет осуществлял свою разведывательную деятельность в десятках стран на разных континентах. Многие ее эпизоды до сих пор остаются под грифом «секретно».

Геворк Андреевич умер 10 января 2012 года. На траурную церемонию на Троекуровское кладбище приезжал президент России Владимир Путин.

Анастасия Казуков