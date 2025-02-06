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Полиция проверила травмпункт в центре Краснодара после сообщений о минировании

Днем 6 февраля в травмпункт на улице Рашпилевской в Краснодаре поступила информация о якобы готовящемся взрыве. В связи с этим учреждение проверили полицейские, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД по городу.

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Сотрудники полиции прибыли на место и осмотрели помещения, в том числе прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилась, угроз для окружающих не выявили.

Днем 5 февраля в две школы Геленджика поступили анонимные звонки о минировании. Учеников и педагогов эвакуировали. Информация не подтвердилась.

Татьяна Ручкина

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