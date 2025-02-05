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В Геленджике эвакуировали две школы после звонков о минировании

От анонимных источников поступили звонки о минировании школ №5 и №6 в Геленджике. В связи с этим ученики и педагоги были оперативно эвакуированы, сообщает МЦУ города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учреждения проверили правоохранители. В школе №6 учебный процесс продолжен в штатном режиме.

По состоянию на 13:47, информация о минировании школы №5 также не подтвердилась. Учебный процесс будет продолжен, отметили власти.

Татьяна Ручкина

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