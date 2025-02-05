В Геленджике эвакуировали две школы после звонков о минировании
От анонимных источников поступили звонки о минировании школ №5 и №6 в Геленджике. В связи с этим ученики и педагоги были оперативно эвакуированы, сообщает МЦУ города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Учреждения проверили правоохранители. В школе №6 учебный процесс продолжен в штатном режиме.
По состоянию на 13:47, информация о минировании школы №5 также не подтвердилась. Учебный процесс будет продолжен, отметили власти.