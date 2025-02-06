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В Башкирии объем инвестиций за три квартала 2024 года превысил 462 млрд рублей

За три квартала 2024 года объем инвестиций в Башкирии превысил 462 млрд руб., сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на совещании об итогах инвестиционной деятельности предприятий региона за 2024 год и планах на 2025 год. По его словам, положительная динамика отмечается по 16 из 19 ключевых отраслей экономики, формирующих 79,8% общего объема инвестиций.

«Основными драйверами в текущем году являются инфраструктурные проекты в дорожном строительстве, показавшие впечатляющий рост по итогам третьего квартала на 77,6%. Предприятия обрабатывающих производств, увеличившие свои инвестиционные вложения на 35,6%, и энергетической отрасли — плюс 3,8%», — добавил господин Муратов.

В прошлом году основной объем инвестиций в республике составляли капиталовложения крупных и средних предприятий (около 59% от общей суммы), отметил Рустам Муратов, напомнив, что в регионе действует расширенная система мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов.

Так, в рамках двух заключенных федеральных соглашений о поощрении и защите капиталовложений (СЗПК) планируется реализовать инфраструктурный проект строительства железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная». Это строительство, по словам Рустама Муратова, даст стимул к дальнейшему развитию десятка крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 170 млрд руб.

Майя Иванова

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