Ярославский ИП избежал восьмого попадания в реестр недобросовестных поставщиков

Ярославское межрегиональное УФАС (МУФАС) решило не включать индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков в восьмой раз. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФАС России по Ярославской области Фото: УФАС России по Ярославской области

По данным портала госзакупок, ИП Широкий М.В. заключил контракт с ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» на оказание услуг по техническому обслуживанию систем общеобменной вентиляции и холодоснабжения. Вместе с тем, как указывается в документах о расторжении контракта, подрядчик не приступил к исполнению обязательств в установленные сроки. В силу чего «Областной перинатальный центр» потребовал включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В результате рассмотрения дела антимонопольная служба не нашла оснований для включения подрядчика в реестр.

«Антимонопольный орган не усмотрел пренебрежительного отношения индивидуального предпринимателя к возложенным на него обязательствам в рамках контракта (предприниматель взаимодействовал с заказчиком, выходил на объект строительства, обращался в специализированные организации для разрешения спорных вопросов)»,— сообщили в МУФАС.

Алла Чижова