Все дело во внучке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Региональное следствие проверяет на причастность к преступлению внучку погибших Екатерину Тархову-Бельскую. Молодая женщина, страдающая наркозависимостью, могла убить своих родственников, чтобы затем продать их имущество. Ее уже арестовали.

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Генерал юстиции России Бастрыкин взял на контроль расследование убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) супругов Виктора и Натальи Тарховых. Доклад по уголовному делу ему представит исполняющий обязанности начальника регионального СУ СКР Андрей Поздеев.

По подозрению в преступлении задержана внучка погибших Екатерина Тархова-Бельская. В среду, 5 февраля, Самарский районный суд арестовал ее на два месяца.

Информация об убийстве четы Тарховых появилась накануне, при этом само преступление могло быть совершено еще в конце 2024 года, когда бывший мэр Самары перестал отвечать на звонки и появляться на людях.

По информации источников в следственных органах, знакомые и коллеги, которые пытались связаться с экс-чиновником по телефону, получали в ответ СМС, поэтому один из них, бывший заместитель Виктора Тархова Александр Кузнецов, заподозрив неладное, обратился в полицию. Заявление было зарегистрировано 30 января, а 3 февраля возбуждено уголовное дело об убийстве супругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Покинув пост мэра Самары, который занимал с 2006 по 2010 год, Виктор Тархов уехал за границу, откуда вернулся на родину и жил в доме на улице Вилоновской, 23 вместе с женой. Внучка с шестилетним правнуком жили рядом — на Вилоновской, 25. Единственная дочь супругов и мать Екатерины Тарховой-Бельской Людмила с декабря 2022 года отбывает наказание в колонии общего режима за вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) 200 млн руб. у зампреда губернской думы Александра Милеева.

По информации источников, близких к следствию, Екатерина Тархова-Бельская страдала от наркозависимости, а расходы женщины контролировала бабушка. Кроме того, мать девушки, Людмила Тархова, добивалась признания ее дочери ограниченно дееспособной и в 2020 году подавала в суд соответствующий иск.

Силовики, по некоторым данным, обратили внимание на Екатерину Тархову-Бельскую после того, как незадолго до возбуждения уголовного дела она приехала на работу к своему деду в нефтеперерабатывающую компанию с доверенностями от Виктора Тархова, в подлинности которых возникли сомнения. При этом внучка утверждала, что ее родственник находится в больнице и поручил ей вести дела за него.

В начале года в сети появились объявления о продаже недвижимости бывшего мэра Самары. Кроме того, источники сообщали, что Екатерина Тархова-Бельская переоформила на себя автомобиль деда Toyota Rav 4.

Один из соседей экс-чиновника рассказал «Ъ», что припаркованный во дворе внедорожник эвакуировали в конце декабря 2024 года.

При этом сами супруги, по словам их соседей, предположительно пропали после 23 декабря 2024 года: перед этим Наталью Тархову регулярно видели в местном храме на службах, которые она не пропускала. С этого времени выходящей из квартиры бывшего мэра Самары видели только его внучку.

Екатерина Тархова-Бельская объясняла соседям исчезновение дедушки с бабушкой отъездом четы Тарховых на отдых в Москву. А 31 января один из соседей бывшего мэра видел, как из квартиры экс-чиновника выносят пакеты с вещами и мебель, грузят в автомобили и вывозят. Тогда Екатерина сказала соседям, что в квартире планируется ремонт.

В СУ СКР по Самарской области «Ъ» сообщили, что тела супругов Тарховых до сих пор не найдены и не установлено, как именно они могли погибнуть. Источники полагают, что их убили, тела расчленили и вывезли для тайного захоронения.

В самой квартире останков ее обитателей, по данным СУ СКР, не обнаружено.

При этом соседи Тарховых после исчезновения бывшего чиновника с супругой много раз видели Екатерину выносящей из квартиры деда черные пакеты для мусора.

Женщине обвинение пока не предъявили. Сама же она отказывается от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции. Следствие же не исключает, что у нее были сообщники.

Георгий Портнов, Самара