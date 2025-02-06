На Кубани и в Адыгее энергопотребление увеличилось почти на 5%

В Краснодарском крае, Крыму и Адыгее регистрируют максимальное увеличение потребления электроэнергии среди регионов Южного федерального округа. По данным системного оператора единой энергетической системы, на Кубани и в Адыгее показатель за 2024 год увеличился на 4,8%, в Крыму и Севастополе — на 5,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В целом фактическое потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга в 2024 году составило 136,5 млрд кВт/ч, что на 3,6% больше, чем в 2023 году при сопоставимых температурных условиях и без учета дополнительного дня високосного года, отмечают в организации.

В середине июля был зафиксирован исторический максимум потребления мощности на юге — 21 126 МВт. Также значения исторических максимумов были обновлены в Адыгее и Краснодарском крае, в этот день показатель достиг 6108 МВт. Тогда из-за сбоя в работе Ростовской АЭС на юге произошла масштабная энергоавария, затронувшая несколько регионов. Во многих населенных пунктах Краснодарского края и других регионов свет отключался в течение нескольких дней.

Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Юга в 2024 году выросла на 766,09 МВт, до 43 366,57 МВт на 1 января 2025 года. Прирост установленной мощности электростанций произошел за счет ввода нового генерирующего оборудования суммарной мощностью 751,96 МВт. В частности, на Кубани введена в эксплуатацию ТЭС «Ударная» (561,7 МВт).

По прогнозу Минэнерго РФ, в 2025 году в ОЭС Юга потребление электроэнергии увеличится до 138,1 млрд кВт/ч. Это на 1,2% выше показателя прошлого года.

Татьяна Ручкина