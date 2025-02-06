В Таганроге детский игровой комплекс «Корабль» не прошел экспертизу

В Таганроге заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов обсудил с представителями МКУ «Благоустройство» и подрядчиком ООО СНПРУ «Реставрация» муниципальный контракт на установку детского игрового комплекса «Корабль» и восьми беседок в роще «Дубки». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Таганрога в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игровой комплекс и беседки были установлены, также дополнительно МКУ «Благоустройство» выполнили работы по оборудованию освещения ДИК «Корабль», устройству газона и пешеходных дорожек. Однако в декабре прошлого года заключение экспертизы ДИК «Корабль» показало, что оборудование не соответствует техническому заданию, из-за чего работы МКУ «Благоустройство» не приняты. Контракт с ООО СНПРУ «Реставрация» расторгнут в одностороннем порядке.

Уточняется, что подрядчик игрового комплекса «Корабль» намерен подать иск в суд для разрешения вопросов приемки и оплаты объекта.

Снежана Стодольская