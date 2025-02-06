Из нарколаборатории в Ростове силовики изъяли более 75 кг мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области изъяли более 75 кг мефедрона, а также химическое оборудование и прекурсоры из нарколаборатории в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Установлено, что свою противоправную деятельность два жителя донской столицы осуществляли в построенной ими на территории частного домовладения нарколаборатории. В ней обвиняемые изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через интернет-магазин в сети «Даркнет».

В отношении наркоторговцев возбуждено два уголовных дела за производство и сбыт наркотиков (по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Ева Китаева