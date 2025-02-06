В Оренбуржье суд рассмотрит дело о ДТП с двумя погибшими

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, который обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

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По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый управлял легковым автомобилем, «не уступил грузовому автомобилю преимущественное право проезда и столкнулся с ним». В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Руфия Кутляева