В Оренбуржье суд рассмотрит дело о ДТП с двумя погибшими
В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, который обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый управлял легковым автомобилем, «не уступил грузовому автомобилю преимущественное право проезда и столкнулся с ним». В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.