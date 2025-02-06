«Калашников» представит артиллерийское орудие «Лотос» на выставке в Абу-Даби

Концерн «Калашников» впервые покажет самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» иностранным специалистам на IDEX 2025 в ОАЭ. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

В разработке САО «Лотос» участвовал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Машина проектировалась для замены САО «Нона», которое стоит на вооружении с 1981 года. Впервые проект «Лотоса» был представлен в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019». В ноябре 2024 года гендиректор «Калашникова» сообщил о начале испытаний «Лотоса».

Согласно заявлению концерна, «Лотос» способен авиадесантироваться в полностью боеготовом состоянии с помощью парашютных систем. Орудие может стрелять как обычными, так и высокоточными боеприпасами прямой и полупрямой наводкой. Башня САО вращается на 360°.

На предварительных испытаниях «Лотос» показал, что превосходит «Нону» по дальности выстрела штатным фугасом. Новое САО оборудовано автоматизированными приводами наведения и механизированными боеукладками. Также повысился уровень бронезащиты экипажа.

О других новинках концерна читайте в материале «Ъ» «"Сосна" породила "Крону".