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В Казани построят центр водной культуры с парусной школой за 650 млн рублей

В Казани планируют построить центр водной культуры с детской парусной школой стоимостью 650 млн руб. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

В Казани построят центр водной культуры с парусной школой за 650 млн рублей

В Казани построят центр водной культуры с парусной школой за 650 млн рублей

Фото: Институт развития Казани

В Казани построят центр водной культуры с парусной школой за 650 млн рублей

Фото: Институт развития Казани

Новый спортивный объект площадью 1495 кв. м разместится в Ново-Савиновском районе. Половину здания займет парусная школа, вторую часть отведут под городское пространство.

Центр будет оборудован стоянкой для 60 спортивных парусных судов. По словам главного архитектора, проект создаст около 5 тыс. рабочих мест в парусной отрасли и сможет принять до 1 тыс. юных спортсменов в течение пяти лет.

При выборе места для строительства учитывалась близость к существующему парку и набережной с видом на кремль.

Кроме того, в Казани также планируют построить крупнейший в Европе центр водных экстремальных видов спорта.

Анар Зейналов

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