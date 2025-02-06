В Казани построят центр водной культуры с парусной школой за 650 млн рублей
В Казани планируют построить центр водной культуры с детской парусной школой стоимостью 650 млн руб. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».
В Казани построят центр водной культуры с парусной школой за 650 млн рублей
Фото: Институт развития Казани
Новый спортивный объект площадью 1495 кв. м разместится в Ново-Савиновском районе. Половину здания займет парусная школа, вторую часть отведут под городское пространство.
Центр будет оборудован стоянкой для 60 спортивных парусных судов. По словам главного архитектора, проект создаст около 5 тыс. рабочих мест в парусной отрасли и сможет принять до 1 тыс. юных спортсменов в течение пяти лет.
При выборе места для строительства учитывалась близость к существующему парку и набережной с видом на кремль.
Кроме того, в Казани также планируют построить крупнейший в Европе центр водных экстремальных видов спорта.